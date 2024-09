M5S Conte | Grillo? Non consentirò mai deriva antidemocratica

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Sia padre nobile, non interdittore. Assemblea sovrana" Beppe? "Non riduciamo a una questione di persone. Il M5S è una comunità di donne e uomini che si impegnano tutti i giorni per portare avanti principi e battaglie anche nelle realtà locali. E oggi stiamo realizzando un progetto rivoluzionario". Così Giuseppe, dal palco del Festival