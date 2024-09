Lunedì scioperano sanità privata e Rsa | A Bergamo 3 300 lavoratori aspettano il rinnovo dei contratti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). Una differenza retributiva – fanno notare i sindacati – che sia aggira attorno ai duemila euro all’anno, per svolgere le medesime mansioni nelle corsie di ospedali e cliniche mediche: è quella che esiste tra lo stipendio base di un infermiere dellapubblica e uno di quella. Ildel contratto nazionale non arriva, la trattativa non riprende, così idellae delle Rsa (infermieri, Oss, professionisti sanitari, tecnici e personale amministrativo) per i quali si applicano iAris-Aiop saranno in sciopero per l’intero turnoprossimo, 23 settembre. In provincia disi tratta di circa 3.