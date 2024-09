L’ultimo film di Rambo di Sylvester Stallone sarà trasmesso in streaming gratuitamente

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 20 settembre 2024): Last Blood, il capitolo finale della leggendaria serie dicondisponibile ingratuito su Tubi a partire dal 1° ottobre. Uscito nel 2019 e diretto da Adrian Grünberg, ilvedeinterpretare per l’ultima volta l’iconico personaggio di John. Questa volta, il veterano si lancia in una