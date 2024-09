Lotto ancora gioia in Campania | vinti oltre 32mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFesta grande a Pozzuoli, in provincia di Napoli, grazie al gioco del. Nella località campana,32.250grazie ai numeri 33-37-66 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 9.750a Sarno, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso delha distribuito 5,7 milioni di, per un totale di 916 milioni da inizio anno. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.