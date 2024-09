Liverpool-Bournemouth sabato 21 settembre 2024 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024)hanno perso entrambi per 1-0 nel turno precedente, rispettivamente contro il Nottingham Forest, dato anche a 14.00, e contro il Chelsea, con tanta sfortuna visto il rigore sbagliato da Evanilson e i legni colpiti da Marcus Tavernier e Ryan Christie. In particolare i Tricky Trees non battevano i Reds dal 1969! Nel InfoBetting: Scommesse Sportive e