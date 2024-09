LIVE – Messina-Casertana 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alle 20:45 di venerdì 20 settembrescenderanno in campo in occasione dell’anticipo della quinta giornata del girone C di. Momento difficile per lache fin qui ha accumulato tre pareggi e una sconfitta. Non solo. Oltre a non aver ancora vinto, la squadra rossoblù ha anche perso per infortunio Umberto Galletta che ha rimediato la “lesione completa al terzo medio del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”, nonché una “lesione del corno posteriore del menisco mediale”. Quattro punti in classifica, uno in più quindi dei prossimi avversari, per il, che tra le mura amiche vuole lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di Crotone. Appuntamento quindi alle 20:45: Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio.