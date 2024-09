LIVE Italia-Angola Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | azzurri a caccia della semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, incontro valido per i quarti di finale dei Campionatidisu, evento in scena al Pala Igor di Novara, una delle tante venue dei World Skate Games, la competizione mutisport che racchiude in un unico Paese (l') tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Un match da dentro e fuori per gli, che si apprestano a sfidare la compagine africana dopo una buona, se non buonissima, prima fase. Gli uomini di Alessandro Bertolucci hanno infatti vinto il primo match contro il Cile, superando poi di misura la Francia venendo fermati soltanto dalla Spagna che, dopo una lotta serrata, l'ha spuntata per 3-4.