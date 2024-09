LIVE – F1 GP Singapore 2024 | le prove libere 2 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Latestuale delle2 del Gran Premio di. La F1 raggiunge uno dei circuiti cittadini più amati del calendario, che ogni anno ospita una spettacolare gara in notturna. Team e piloti si concentrano sulla preparazione delle qualifiche, sessione fondamentale per cercare di ottenere un buon risultato nella gara di domenica. Qui saranno fondamentali strategia e gestione gomme, ma anche tempra fisica., infatti, porta al limite i piloti, che devono far fronte non solo alla difficoltà del layout, ma anche al disturbante caldo a cui si preparano per settimane. L’appuntamento per le2 è alle 15:00 di venerdì 20 settembre. Sportface.it vi aggiornerà in tempo reale su tutta l’azione in pista! COME VEDERE LEIN TV PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH– F1, GP: le2 inSportFace.