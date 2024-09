L’inesistente legge del Minnesota che toglie i figli ai genitori contrari alla transizione di genere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) La giornalista americana Megan Kelly, durante un’intervista con il conduttore Tucker Carlson, ha criticato la cantante Taylor Swift per il suo sostegno a Kamala Harris e, in particolare, al governatore delTim Walz. Secondo Kelly, unadi Walz permetterebbe ai tribunali deldire la custodia aidideiminorenni. Questa informazione è falsa. Per chi ha fretta Megan Kelly fa riferimentoHF146 del 2023. Lanon prevede dire la custodia ai. Alo, concede la custodia temporanea inaidei minori provenienti da altri Stati. I tribunali delpotranno analizzare caso per caso, senza decidere per forza a favore del minore o di uno deiche lo sostengono.