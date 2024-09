Liguria | Orlando ‘discutiamo di programma e idee in modo trasparente’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Stamattina ho incontrato la Rsu dell’Ilva e ora sono in viaggio verso Sanremo, dove con l’incontro pubblico oggi alle 17 comincio un’attività per me molto importante: incontrare i cittadini prima di scrivere il. Oggi a Sanremo, domani 21 a Savona, dopodomani 22 la mattina a Spezia e il pomeriggio nel Tigullio, e martedì 24 a Genova. Vogliamo che i cittadini vedano come nasce e si sviluppa il, ma soprattutto vogliamo essere ben distanti rispetto a quelli che facevano la pianificazione territoriale o decidevano del destino della sanità, in quattro o cinque, in sedi separate e ristrette”. Lo dice il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione, Andrea, in un video sui social.