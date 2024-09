Le parole choc di Chiara sul figlio | L' ho seppellito in giardino per tenermelo vicino

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Hoil neonato lì, in, per". Sono lechePetrolini, la 22enne arrestata per omicidio premeditato, occultamento e distruzione di cadavere, avrebbe pronunciato durante uno degli interrogatori alla quale è stata sottoposta dagli inquirenti. È emerso