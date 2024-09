Laver Cup 2024 | prize money e montepremi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ile ildellaCup, settima edizione dell’evento a squadre che attira i migliori tennisti al mondo. Quest’anno la location scelta è Berlino, in Germania, dove Team Europe proverà a riprendersi lo scettro dopo aver perso le ultime due edizioni. I favori del pronostico sono dalla sua parte – basta dare un’occhiata ai partecipanti – ma Team World non è da sottovalutare, anche se storicamente se la cava meglio in doppio che in singolare. Iltotale corrisponde a 2.5 milioni di dollari (2 milioni e 240 mila euro), dei quali 250 mila (224 mila euro) andranno a ognuno dei componenti del team trionfante. Di seguito la distribuzione integrale dei premi. PROGRAMMA E COPERTURA TVCUP(BERLINO) TENNISTI SQUADRA VINCENTE – € 224,060 (x6) TENNISTI SQUADRA PERDENTE – € 112,030 (x6)CupSportFace.