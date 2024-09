La salma di Argurio diretta nel weekend a Messina lunedì i funerali

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladi Christian, ex dirigente di Fc e Acr, partirà tra domani e domenica in direzione della città dello Stretto. Fissatialle 15,30 ialla Chiesa Santa Maria di Gesù al rione Provinciale dove colleghi e tifosi vorranno salutare per l'ultima volta il