La regina della disco con il tumore al seno | il dramma di Sabrina Salerno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ieri, dal suo profilo Instagram, la showgirlha comunicato: «Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno». Nel post appare una foto dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso in cui la stella di molte estati degli anni '80 si mostra vulnerabile, con l'agoflebo nel braccio sinistro e i pantaloni del pigiama. Il messaggio prosegue raccomandando di fare periodicamente la mammografia, perché la prevenzione è ancora l'arma più efficace contro il. Senza falsi pudori, si può anche osservare che nella fotoha voluto comunque mostrare, benché in parte ombrato da una maglia, quel décolleté che lei stessa ha sempre fieramente rivendicato come un attributo decisivo del suo successo.