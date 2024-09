La gruviera dei tagli stradali La Strada | Il regolamento che tutela la città è utilizzato?

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Esiste uncomunale, entrato in vigore già nel 2008 che pone delle prescrizioni per le ditte che, a vario titolo, effettuano lavori dio sul mantole pubblico. Ilper iprevede azioni precise per queiche prevedono la posa di tubi o cavi