La catanese Sofia di Grazia in gara agli Olympic Hopes 2024 di canoa in Ungheria

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gli “” hanno preso il via a Szeged, in. PresenteDi, canoiasta dello Jomar Club Catania, che è stata convocata nella nazionale azzurra per la manifestazione giovanile mondiale in programma fino a domenica. Prende parte alla prestigiosa kermesse, organizzata