Juve Napoli domani ci sarà un OSPITE SPECIALE | allo Stadium presente Szczesny! I DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 settembre 2024)per la sfida ciunun tifoso! Ilantusrà ilnella sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Un match che i bianconeri non vorranno steccare per continuare a rimanere incollati ai vertici della classifica. In tribuna