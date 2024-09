Jessica svela per quale ragazzo della Casa prova davvero interesse e no non si tratta di Javier – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 20 settembre 2024) In attesacena,e Amanda si sono ritagliate un momento per commentare insieme gli uomini presenti all’internodel Grande Fratello. Proprio la Morlacchi ha confessato il suonei confronti di Lorenzo Spolverato.ammette il suoper Lorenzo Amanda ha definito Iago un uomo molto gentile e affascinante; nonostante "per(e no, non sidi) –" L'articoloper(e no, non sidi) –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.