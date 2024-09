Inter-Milan Inzaghi studia | a centrocampo tornano i protagonisti dello scudetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) A due giorni dal tanto atteso derby dio, in programma domenica 22 settembre alle 20:45, arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile. In, infatti, giocherà la formazione “titolarissima”, soprattutto a. NEL DERBY – Il derby dio in programma domenica sera vedrà l’tornare altitolare che ha guidato i nerazzurri alla vittoriala scorsa stagione. Simoneè pronto a schierare nuovamente Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, la collaudata linea mediana che ha già dimostrato di essere una delle chiavi del successoista. Nell’ultima partita di campionato contro il Monza, finita 0-0, il tecnico nerazzurro ha optato per una rotazione, inserendo Davide Frattesi, Kristjan Asllani e lo stesso Mkhitaryan. Nicolò Barella arriva a questo appuntamento in uno stato di forma eccezionale.