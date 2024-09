Inter-Milan attesa a due facce per il DERBY per Inzaghi e Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il differente stato d’animo diper ildella Madonnina in programma domenica L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea le sostanziali differenze nel modo in cuistanno arrivando aldella Madonnina, in programma domenica sera per la quinta giornata di Serie A. Da una parte Simone