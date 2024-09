Incendio in emporio cinese a Milano Procura | E’ doloso

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Sarebbel'di giovedì 12 settembre in un. E' quanto emerso da un sopralluogo nella struttura in cui sono morti tre giovani – di 17, 18 e 24 anni – e a cui ha partecipato Aika, il pastore belga usato dai vigili del fuoco in situazioni di disastro.