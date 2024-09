Incendio a Casalborgone | a fuoco un appartamento quattro persone in ospedale

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unè divampato in undi una casa in piazza Cavour 9 anella serata di ieri, giovedì 19 settembre 2024. Ad andare aè stato unper cause da accertare. Le fiamme sono partite da una stanza che conteneva dei libri, che sono andati così in fumo