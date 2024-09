 In Emilia Romagna resta l' allerta rossa fino a stasera nessun disperso dopo l' alluvione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - In Emilia-il meteo è in graduale miglioramento e le piene dei corsi d'acqua romagnoli dovrebbero lentamente esaurirsi.però l'per il maltempo anche per la giornata di oggi,l'che ha flagellato ampie zone della regione con quasi 1500 sfollati. L'elevata criticità per rischio idraulico riguarda Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese. Elevata criticità per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola.arancione per altre aree della regione: Pianura modenese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Montagna emiliana centrale e Collina emiliana centrale.