In Emilia Romagna è scontro politico sull’alluvione Musumeci | La Regione deve fare di più

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 20 settembre 2024) "In questo decennio l'ha ricevuto 594 milioni per la lotta contro il dissesto idrogeologico. Se lapotesselo sforzo di farci sapere quanta di questa risorsa è stata spesa potremmo programmare ulteriori interventi" ha dichiarato il ministro, aprendo unoproprio durante la situazione emergenziale L'articolo In: “Ladi più” proviene da Il Difforme.