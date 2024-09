In Brianza torna la festa dell' Uva con rustisciada polenta e pizzoccheri

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) La pigiatura'uva per i più piccoli e goloditàa tradizione da assaporare in compagnia, in piazza.A Misintola sagra'Uva, uno degli eventi più attesia stagione autunnale in. Lasi svolgerà dal 4 al 6 ottobre, sempre nella cornicea piazza centrale del