Impact 19 09 2024 La Vendetta di Santana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ha finalmente inizio un nuovo episodio di TNA, il primo dopo Victory Road, nonché la puntata che andrà a sancire l’apertura della “Road to Bound For Glory”. Alisha Edwards è sul ring per parlare di quanto successo lo scorso venerdì quando Masha Slamovich e Tasha Steelz (quest’ultima in sostituzione proprio dell’infortunata Alisha) sono state sconfitte dalle Spitfire perdendo così i titoli di coppia femminili.La Edwards si è espressa con parole al veleno per la sua ex tag team partner e proprio Masha la interrompe raggiungendola sul quadrato.La russa prima finge di non comprendere la sua lingua, poi però per la prima volta da quando è in TNA, prende la parola e lo fa in lingua inglese facendo bene intendere ad Alisha di aver compreso ogni cosa e che ora pagherà le conseguenza per tutto.A difendere la Edwards c’è Tasha, la Quale attacca alle spalle Masha.