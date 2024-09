Il vittimismo di Salvini per neutralizzare Vannacci e diventare il martire della destra globale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024) La richiesta di condanna nel processo Open Arms non poteva arrivare in un momento migliore per Matteoin piena crisi di consensi. Ora il vicepremier è pronto a vestire i panni del-eroe, per impedire che la sua leadership sia messa in discussione e per rilanciare la propaganda di cui è maestro.