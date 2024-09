Il Torino espugna il Verona 3-2 e sale in vetta alla classifica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilil Bentegodi e si prende il primo posto in. I granata si impongono sulper 3-2 nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A e restano imbattuti. Nel primo tempo granata avanti dopo dieci minuti con Sanabria, due minuti dopo la replica dei padroni di casa con una gran conclusione da fuori di Kastanos. Al 21' i veneti restano in dieci per l'espulsione di Dawidowicz, reo di una gomitata al paraguaiano, e il conseguente rigore assegnato agli ospiti viene sbagliato dallo stesso Sanabria, che calcia sul palo. Al 33' lo stacco vincente di Zapata su cross di Lazaro riporta in vantaggio la squadra di Vanoli. Nella ripresa, Adams firma il tris torinista (79'). Nel recupero, ilaccorcia le distanze con Mosquera (93'). Ini granata salgono a 11 punti e si issano inda soli, in attesa dei risultati del weekend.