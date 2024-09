Il ticket per la partita si paga anche nei campionati giovanili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se a una super sfida di Champions o a un big match di campionato si puòrinunciare (lain tv con gli amici costa meno ed evita stress), è molto difficile che papà e mamme disertino le partite dei propri figli. Ecco perché il calcio giovanile, grazie alle decine di migliaia di tesserati in Lombardia, è un altro business che pesa non poco sui bilanci familiari. Dalle mini sfide senza arbitri dei “Piccoli amici“ (under 7) alle partite più impegnative degli Juniores (under 19), non c’è categoria che esenti dald’ingresso (rare le eccezioni dove si può assistere gratuitamente). Si va dai 3 euro per i più piccoli ai 10 per idei più grandi, ma in media il biglietto costa 5 euro (categorie Giovanissimi e Allievi), poi maggiorato dai diritti di prevendita (!) perché ora tanti club impongono l’acquisto on-line.