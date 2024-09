Il nuovo regolamento sui dehor è realtà sindaca e assessore | Andiamo incontro alle esigenze di locali e attività

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Consiglio Comunale di Riccione ha approvato ieri sera, 19 settembre, ilsuis, che mira a disciplinare in maniera più organizzata e sostenibile l’uso degli spazi esterni per lecommerciali della città. Questorappresenta una tappa importante per la