Il mito rosso che si inabissa

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'Emilia-Romagna è un feudoconsiderato (a torto) inespugnabile, il suo sistema economico-sociale si regge sullalogia del “comunismo buono” che in realtà era cattivo e infatti nell'impresa venne sostituito da un ibrido capitalista, un dirigismo cinese in salsa emiliana. Questo modello di amministrazione è in caduta libera da tempo, la prova l'abbiamo avuta nel campo dove più si dispiega la retorica post-comunista, l'ambientalismo, la manutenzione del suolo. Quindici mesi dopo l'alluvione del maggio 2023, siamo punto e a capo, i fiumi si gonfiano, rompono gli argini, i centri abitati vengono allagati. Oggi come ieri, il Partito democratico tenta di scaricare le responsabilità sull'esecutivo. L'operazione “piove, governo ladro” è il prodotto della macchina del fango della sinistra e arriva non a caso a campagna elettorale aperta, in Emilia-Romagna si vota il 17-18 novembre.