Il Ministro dell’Istruzione e del Merito lancia il suo grido d' allarme dalla trasmissione Porta a Porta su Rai 1 collegando espressamente l’uso degli smartphone al fenomeno di autoesclusione sociale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) «Circa 50mila ragazzi hanno abbandonato la scuola per rifugiarsi in un mondo virtuale, fatto di cellulari e social media, isolandosi per mesi nelle proprie stanze». Ile del, Giuseppe Valditara,su Rai 1,il suod’contro gli, capaci di creare, a suo giudizio, una vera e propria «dipendenza da strumenti di distruzione di massa, che non può lasciare indifferenti».