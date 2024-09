Il Messina si fa rimontare in casa dalla Casertana 2-2 che lascia l' amaro in bocca

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilsi è fatto(2-2)nella 5^ giornata del campionato di serie C. In vantaggio per 2 a 0 all'intervallo, la squadra allenata da Giacomo Modica, che opera le sostituzioni in ritardo, viene agguantata sul più bello dagli avversari, che hanno conquistato, così, un