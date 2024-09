Il grazie di Valmadrera alle prof Mariella e Grazia

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come ormai da tradizione, il sindaco e la giunta dihanno ricevuto due persone che hanno concluso la loro collaborazione con il comune in vista della meritata pensione, rinndole per l'impegnouso a favore della comunità . Si tratta delladi sostegnoRegazzoni e