Il G7 arriva a Pompei Maria Rosaria Boccia posta il selfie con il Vesuvio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nelle stesse ore in cui le delegazioni del G7 sonote al parco archeologico diper la tappa del vertice dei ministri e rappresentanti della Cultura,si fa “sentire” pubblicando una pochi chilometri dal sito, taggandosi a Vico Equense, con ilsullo sfondo e Imparare ad essere donna di Fiorella Mannoia a fare da colonna sonora. Un messaggio indiretto al governo, all’attuale ministro Alessandro Giuli e soprattutto a chi lo ha preceduto, ossia Gennaro Sangiuliano. Che proprio per il rapporto con l’imprenditrice die la sua nomina (mancata) come consulente ha dovuto rassegnare le dimissioni. Un messaggio come già aveva fatto in occasione del ritiro spirituale di Sangiuliano con la moglie: anche in quella occasione, aveva pubblicato dei contenuti dallo stesso eremo francescano di Greccio.