Il consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp al G7 agricoltura a Ortigia

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ildisarà tra i protagonisti del G7e Pesca, in programma dal 21 al 29 settembre prossimi a. Una vetrina importante per il “paneRomagna” in un consesso internazionale che prevede l’arrivo di 600 tra operatori e