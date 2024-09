I Servizi Demografici di Carpi cambiano sede sospeso il rilascio delle tessere elettorali

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) A partire da metà ottobre, idel Comune disi trasferiranno in una nuovasituata in Via dei Cipressi 1 (angolo via Catellani). Questa nuova struttura riunirà in un unico edificio gli uffici di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Polizia Mortuaria, che fino ad oggi