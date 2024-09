I Fitness Forever pubblicano A Vele Spiegate feat Calcutta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo cinque anni di attesa, itornano a far parlare di sé con un nuovo singolo, “A”, in collaborazione con, co-autore e voce del brano. Il singolo, disponibile dal 20 settembre su tutte le piattaforme digitali, anticipa l’uscita del quinto album della band partenopea, prevista per novembre 2024, ancora una volta sotto l’etichetta madrilena Elefant Records con distribuzione Altafonte. (scarica la cover del singolo) In “A” anche Alan Sorrenti contribuisce, con inserti vocali, ad arricchire ulteriormente la texture sonora del brano., la voce più importante dell’ultima generazione di cantautori italiani, capace di rievocare i più grandi, presta la sua sensibilità unica a questo brano che è un vero e proprio viaggio sonoro.