(Di venerdì 20 settembre 2024) Sono bastati appena due tentativi di assassinio contro un candidato presidenziale per far aprire gli occhi all’America del. Tuttavia non è certo che adesso stia guardandoparte giusta. Infatti, invece di chiedere un abbassamento dei toni alla parte politica a cui tendevano gli aspiranti killer, compatisce quella che nella narrativa ufficiale è sempre e comunque la povera vittima: l’Ucraina. Routh il-ucraino Ha generato grave imbarazzo il fatto che l’ultimo aspirante assassino di Trump Ryan Wesley Routh sia, tra le altre cose, un-ucraino conclamato. Ilquindi sta correndo ai ripari per impedire che nell’opinione pubblica si formi l’associazione di idee fra il volere la vittoria ad ogni costo di Zelensky e l’essere dei pericolosi spostati capaci di uccidere a sangue freddo un candidato presidenziale.