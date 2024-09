I Cerviaman corrono per la Romagna | una raccolta fondi per gli alluvionati in occasione di Ironman

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Indi, la grande manifestazione sportiva internazionale di triathlon che ha richiamato in città 6.000 atleti da tutto il mondo per partecipare alle gare di sabato 21 e domenica 22 settembre, il comune di Cervia ha attivato, in collaborazione con i, una