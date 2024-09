Hellas Verona-Torino | i convocati di Zanetti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 20 settembre 2024) Mister Paoloha convocato 27 calciatori per, match valido per la 5a giornata della Serie A, in programma oggi, venerdì 20 settembre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'. Il tecnico gialloblù deve rinunciare a Serdar, Suslov, Duda e Harroui.L'elenco dei