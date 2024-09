Guida al weekend | gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il primod’autunno ha il sapore del cambio di stagione e delle tante possibilità che i prossimi mesi hanno da offrirci se non li vediamo solo come una grande corsa verso il Natale. Intanto, però, ecco come potersi distrarre in questo fine settimana.Film FestivalDa