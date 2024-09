Grande Fratello 25 Shaila Gatta parla del suo difficile passato | cosa ha dovuto fare a 16 anni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 20 settembre 2024) É una rivelazione per certi versi dolorosa quella che vedeprotagonista al25. La concorrente più chiacchierata del momento appare visibilmente commossa e commuove i fan, svelando in TV il motivo legato alla fuga dal quartiere di nascita dove ha vissuto una vita al Limes ddi disagi, in famiglia e anche di natura economica. Una rivelazione che ora fa il giro del web, insieme a tutti i particolari.25,svela il: la scelta Come spiega nel racconto di sé registrato alla seconda puntata di25lasciava Secondigliano alla età di soli sedici. Il motivo? Dietro la scelta della ex concorrente ballerina di Amici di Maria De Filippi vi sono i disagi provati per la difficoltà economica della famiglia e la mancanza di opportunità per un futuro lavorativo.