Gli alberi storici di Padova taggati per la campagna di valutazione europea

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nella giornata di ieri, 19 settembre, in tutta Europa è stata lanciata laTreeTag, ideata per aumentare la consapevolezza del valore e dell’importanza degli, anche in città. Promotrici dell’iniziativa sono alcune organizzazioni internazionali, che hanno coinvolto città di 12 paesi