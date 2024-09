Giornata del Respiro screening gratuiti con gli specialisti di Villa Pineta

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) In una regione come l’Emilia-Romagna in cui ogni anno aumenta l’incidenza delle malattie respiratorie e il relativo tasso di mortalità, risulta urgente e necessario promuovere la prevenzione. Per questo, centro di riabilitazione del Gruppo KOS, ha voluto organizzare ladel