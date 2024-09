Giallo nel Veronese donna trovata morta in casa | il figlio 15enne in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unadi 58 anni è statauccisa a colpi di arma da fuoco nella cucina disua. Accanto a lei anche ildi 15 anni ferito e indi salute. È quanto successo a Vago di Lavagno, in provincia di Verona. A dare l’allarme alle autorità sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito i colpi degli spari e dato l’allarme. La vittima si chiamava Alessandra Spiazzi. Cosa sia accaduto nell’abitazione non è ancora chiaro. Chi abbia impugnato l’arma del delitto è un. Da parte degli investigatori c’è massimo riserbo, mentre l’area attorno all’abitazione è stata transennata per permettere il corretto svolgimento delle analisi della scientifica.