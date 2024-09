Geeked Week | il nuovo trailer di Squid Game 2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

Questa è andato in scena il primo atto della Geeked Week 2024, l'evento mondiale legato alle novità in arrivo su Netflix. Tra i panel più attesi, quello dedicato a Squid Game è stato sicuramente il più apprezzato dagli appassionati. La nuova stagione del fortunato show televisivo coreano si è presentata questa notte attraverso un trailer breve accompagnato da una tagline abbastanza inequivocabile: "Il gioco non si ferma mai". Ricordiamo che la serie tv approderà su Netflix dal 26 dicembre 2024, mentre chiuderà con la terza nel corso del 2025, proprio come riferito in un nostro ultimo aggiornamento. Il gioco non si ferma mai Siete pronti a giocare? Squid Game stagione 2 arriva il 26 dicembre.