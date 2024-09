Geeked Week | Arcane 2 diviso in tre parti ecco il trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 20 settembre 2024) La serie animeha avuto il suo spazio in occasione dell’annuale, l’evento mondiale che presenta i programmi più attesi in arrivo su Netflix. Attraverso un nuovo brutale, infatti, il colosso dello streaming ha svelato che la seconda – ed ultima – stagione disarà divisa in tre: il primo atto arriverà il 9 novembre, il secondo il 16 novembre e il terzo il 23 novembre. Lo spin-off animata della saga videoludica League of Legends ha offerto al pubblico di Netflix la storia di due sorelle “Jinx e Vi” che si ritrovano su fronti opposti di un conflitto in escalation tra la città utopica di Piltover e il suo ventre oppresso, Zaun.e le note di produzione La serie è creata da Christian Linke e Alex Yee, i produttori esecutivi sono: Linke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu.