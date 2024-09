Furti nelle abitazioni scoperti altri colpi delle ragazze fermate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si aggrava la posizioneduearrestate poco tempo fa dai Carabinieri di Ro Ferrarese dopo essere state sorprese a cercare di introdursi in un’abitazione isolata a Coccanile. Le due, infatti, erano state prima notate da un militare dell’Arma vicentina, che si trovava a trascorrere la domenica in zona, aggirarsi con fare circospetto attorno alla casa e poi arrestate mentre, vistesi scoperte, tentavano la fuga. Tuttavia pare che quello della piccola frazione di Copparo non fosse il primo step della loro condotta criminosa. Pochi giorni prima infatti, un residente di Riva del Po denuncia ai Carabinieri di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, un tentativo di furto nell’abitazione di residenza a Ruina. Si avviano le indagini, analizzando i filmati della videosorveglianza installata a perimetro dell’abitazione.