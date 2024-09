Furti di veicoli e riciclaggio 6 persone arrestate ad Andria | “Fenomeno avvertito come piaga sociale”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024) È stata denominata 'Raptor' l'operazione che questa mattina adha portato all'arresto di 6 indagati per associazione a delinquere e, a vario titolo, per rapina, furto e. Quattro sono state portate in carcere, due invece poste ai domiciliari. "Questo fenomeno vieneunasociale, sonodisposte a qualsiasi cosa", ha spiegato a Fanpage.it il Comandante provinciale Massimiliano Galasso.